Sul futuro:“Per me, Olivier ha trovato il suo Santo Graal in Italia a Milano. Le discussioni con i suoi agenti erano che sarebbe finito negli Stati Uniti. Non ci si aspettava che sarebbe finito a Montpellier. Penso che sia il suo sogno finire negli Stati Uniti”. LEGGI ANCHE: Milan, il sostituto di Bennacer è in Serie A >>>