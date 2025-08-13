Montolivo: “Vi dico la mia sul nuovo Milan di Allegri e Modric”

Sul ritorno in rossonero di Allegri e sulle prospettive della squadra: "Lui e Tare (il direttore sportivo, ndr) sono stati due grandi acquisti. Max è un allenatore di buon senso, mette i giocatori al loro posto e riesce a esaltare le qualità della rosa. La rosa si è rinforzata in mezzo al campo, manca ancora qualcosa dietro, però credo che sarà protagonista in questa stagione. Ma oggi il Napoli è lontano".