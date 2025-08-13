Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Montolivo: “Vi dico la mia sul nuovo Milan di Allegri e Modric”

INTERVISTE

Montolivo: “Vi dico la mia sul nuovo Milan di Allegri e Modric”

Luka Modric AC Milan amichevole Chelsea-Milan 4-1
In un'intervista a Repubblica Riccardo Montolivo, ex capitano rossonero, ha espresso la sua opinione sul nuovo Milan di Allegri e Modric
Redazione PM

Il Milan si sta preparando alla prima uscita ufficiale della stagione 2025/26. Domenica 17 agosto a San Siro andrà in scena Milan-Bari, match valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia. Meno di 7 giorni dopo, la prima giornata di campionato: di nuovo al Giuseppe Meazza contro la Cremonese. In attesa dell'inizio della Serie A, molti ex giocatori e opinionisti stanno dando il loro parere rispetto al campionato che verrà. Tra questi, ha parlato Riccardo Montolivo - ex capitano rossonero - che è stato intervistato da Repubblica. Ecco le sue parole a proposito del nuovo Milan di Allegri e del grande nome del calciomercato milanista, Luka Modric.

Il Milan di Allegri e Modric. L'opinione di Montolivo

—  

Sul centrocampista croato ha detto: "Un'occasione di mercato che il Milan ha fatto bene a cogliere. In Serie A, anche a quarant'anni, può fare la differenza. Non vedo l'ora di vedere i suoi colpi d'esterno. Lui e De Bruyne sono quei giocatori illuminanti che mancavano al Milan e al Napoli".

LEGGI ANCHE

Sul ritorno in rossonero di Allegri e sulle prospettive della squadra: "Lui e Tare (il direttore sportivo, ndr) sono stati due grandi acquisti. Max è un allenatore di buon senso, mette i giocatori al loro posto e riesce a esaltare le qualità della rosa. La rosa si è rinforzata in mezzo al campo, manca ancora qualcosa dietro, però credo che sarà protagonista in questa stagione. Ma oggi il Napoli è lontano".

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, un altro difensore per Allegri: una poltrona per tre>>>

E ancora: "Allegri valore aggiunto perché porta organizzazione e solidità. Poi ha già chiaro come schierare la squadra, cercando di esaltare le qualità del suo giocatore migliore che è Leao. Con la sua esperienza vincente, cambierà la mentalità di questo Milan".

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA