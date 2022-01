Montella: “Balotelli convocato dall’Italia? Sono felice. Il merito è suo”

Vincenzo Montella, ex allenatore del Milan, ha parlato della convocazione di Mario Balotelli per lo stage dell'Italia

Vincenzo Montella, ex allenatore del Milan, ora in forza all'Adana Demirspor, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Montella ha commentato così la convocazione di Mario Balotelli per lo stage dell'Italia: "Sono felice come se avesse chiamato me. Il merito è soprattutto suo, dello stesso Balotelli. Questa però è solo la prima tappa, il suo vero obiettivo è andare ai Mondiali. Con Mario abbiamo fatto un bel lavoro a livello fisico, a fine dicembre l’obiettivo era stato quasi raggiunto. Poi mi dispiace che il Covid lo abbia fermato, ora deve ritrovare brillantezza ma Mancini lo sa. Le qualità tecniche? Quelle sono come il cazzotto per il pugile, non si perdono".Milan, le top news di oggi: fatta per Lazetic. Nome nuovo in difesa.