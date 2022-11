Mondiali, Gallinari: “Seguo il Portogallo per Leao e il Belgio”

Danilo Gallinari , cestista Nba dei Boston Celtics e noto tifoso del Milan, ha parlato del Portogallo di Rafael Leao e del Belgio, le squadre che segue al Mondiale di Qatar 2022. Da piccolo andava a San Siro in curva, adesso va sempre allo stadio, ma in un settore diverso. Queste le dichiarazioni rilasciate su 'Rai1'.

Le parole di Gallinari

"Guardo il Milan in curva? Ci sono andato da piccolo, adesso vado ancora allo stadio ma non lì. Chi seguo al Mondiale? Il Portogallo per Leao ed il Belgio, squadra su cui punto da diversi anni ma che non mi ha mai dato soddisfazioni (sorride, ndr)". Il baby bomber del Benfica come post-Ibra: l'idea di mercato del Milan