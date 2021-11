Moggi: “Vedo bene il Milan, Pioli è stato bravo. Ma Inter favorita”

Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, ha parlato del Milan di Stefano Pioli in esclusiva ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb'

Luciano Moggi , ex direttore generale della Juventus , ha parlato anche del Milan di Stefano Pioli in esclusiva ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb'. Queste le dichiarazioni di Moggi sui rossoneri.

"Il Milan lo vedo bene, ha caratteristiche più di impatto che di squadra come l'Inter. Ha una carica agonistica non indifferente che ha portato questa squadra a superare molti ostacoli. Pioli è stato bravo. Però se andiamo ad esaminare la compattezza della squadra dico che l'Inter è favorita".