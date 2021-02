Moggi: “Il Milan rischia di uscire dalla zona Champions League”

Milan, le parole di Moggi

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di tuttomercatoweb.com. Moggi si è soffermato anche sul momento che sta attraversando il Milan dopo le sconfitte contro Spezia e Inter. Ecco cosa ha detto: "Il Milan deve guardarsi le spalle per la qualificazione in Champions. Rischia anche di uscire dalla zona dell'Europa che conta". Sarà effettivamente così? Staremo a vedere.