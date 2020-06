Moggi: “Maldini dimettiti, meglio Mirabelli. Rangnick? Milan straniero”

NEWS MILAN – Luciano Moggi, storico dirigente della Juventus radiato dal calcio per via dello scandalo Calciopoli, ha parlato delle ultime sul calcio legate alla Coppa Italia e non solo.

Ecco il suo messaggio per Paolo Maldini e lo scontro Ibrahimovic-Gazidis: “Oltre ad essere un grande giocatore, Ibra, è un uomo. Si è immedesimato nelle vesti di dirigente per preservare la testa dei calciatori, cosa che Gazidis, da uomo di merchandising non ha capito: tutto si poteva fare tranne che stuzzicare l’ambiente due giorni prima di una partita e poi è andato lui a parlare alla squadra e non Maldini, ciò porta a delle conclusioni logiche: non capisco perché Paolo Maldini non si dimetta”.

“Questo Milan – riferisce Moggi – è in crisi, una crisi di squadra e societaria. In questi anni chi ha lavorato meglio di tutti è stato Mirabelli. Aveva Montella come allenatore e la squadra non si muoveva, poi ha preso Gattuso e stava arrivando in Champions. Tutto il resto è noia. Da Maldini a Boban, grandi calciatori ma dirigenti, beh, guardate cosa è successo. Ora il Milan diventa tutto straniero: Rangnick magari si porta anche altri uomini dal Lipsia. Non è un bel segnale”.

