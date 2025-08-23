Modric farà innamorare i tifosi del Milan? Ecco la risposta di Evani

Alberico Evani , ex centrocampista del Milan dal 1980 fino al 1993 e attuale allenatore della Sampdoria in Serie B – affiancato da Attilio Lombardo – ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb. Tra i tanti temi trattati, Evani ha parlato anche del nuovo arrivato Luka Modric. Sul quale non ha dubbi: il campione croato sarà importantissimo! Ecco le sue parole.

Modric farà innamorare i tifosi? "Sì, ha una certa età ma chi sa giocare a calcio non ha età, ci arriva con le idee e la testa, vede prima il gioco sia quando ha la palla che anche quando non ce l'ha. Per personalità, qualità e leadership sarà importantissimo".