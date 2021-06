Mirabelli: “Sorpreso da Donnarumma. Psg? Non sceglie lui” | News

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, è tornato a parlare dell'addio di Gianluigi Donnarumma e di quello di Calhanoglu

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di tuttomercatoweb.com. Mirabelli ha parlato dell'addio di Gianluigi Donnarumma: "Mi è dispiaciuto vederlo fuori dal Milan, sarebbe stato bello vederlo terminare la sua storia bellissima in rossonero. Sono rimasto stupito nel sapere che sarebbe andato al Psg, l'euro lo avrei scommesso sulla Juve. Sono sincero. Ha scelto il Psg per non indispettire i tifosi del Milan? No, non credo. Le scelte le fa un altro, non lui".