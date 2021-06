Mirabelli: “Rinnovi Milan: la prossima grana può essere Kessié”

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, giudica difficoltoso un rinnovo di contratto di Franck Kessié con i rossoneri

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan sotto la proprietà cinese, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di 'Tuttosport' oggi in edicola. Interrogato sul perché il club di Via Aldo Rossi abbia perso Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu a parametro zero, Mirabelli ha sentenziato: "Io comunque non ricordo rinnovi così importanti trattati a giugno. Sono affari da chiudere ben prima. Più passa il tempo, più i problemi aumentano. La prossima grana credo che possa essere Franck Kessié".