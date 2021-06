Mirabelli: “Milan, con Gigio e Calhanoglu via a zero persi 150 milioni”

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, contesta l'operato dell'attuale management su Hakan Calhanoglu e la gestione rinnovi

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan sotto la proprietà cinese, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di 'Tuttosport' oggi in edicola. Interrogato sulla gestione dei rinnovi di contratto in casa rossonera, vista la partenza a parametro zero tanto di Gigio Donnarumma quanto di Hakan Calhanoglu, Mirabelli ha dichiarato: