Milan, Zenga: “Pioli avrà bisogno di un gruppo rinforzato”

Walter Zenga, ex portiere dell'Inter ed oggi allenatore, ha parlato del Milan e del lavoro che attende Pioli nella prossima stagione

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Walter Zenga , ex portiere dell'Inter, ha parlato del Milan . Queste le sue dichiarazioni sulla scorsa e sulla prossima stagione dei rossoneri: "Nella scorsa stagione il Milan ha trovato un girone di Champions League difficilissimo ".

"L'anno prossimo da club campione d'Italia, Pioli avrà bisogno di un gruppo arricchito e rinforzato per competere anche in Europa", ha chiosato Zenga.