Milan, Zancan su Tonali: “A quelle cifre cosa fai?” | NEWS

Federico Zancan , giornalista sportivo, ospite in studio a Sky Sport 24 , ha parlato della trattativa tra il Milan e il Newcastle per Sandro Tonali. Ecco le sue parole.

"A quelle cifre cosa fai, non vai? Non penso che il Milan voglia fare altre cessioni. Sul mercato ti trovi a competere con squadre che offrono 2-3 volte quello che le squadre italiane possono proporre". Per l'addio di Sandro Tonali al Milan, ormai, mancano solamente i dettagli e i comunicati ufficiali della due squadre. Dopodiché il centrocampista approderà in Premier League. LEGGI ANCHE: Milan, pericolo Bundesliga per Güler? Le ultime