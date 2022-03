Milan, Zancan: “Origi? Prenderei Broja, giocatore fortissimo e da scoprire”

Federico Zancan, giornalista di 'Sky Sport', ha parlato del Milan, di calciomercato e di alcuni giocatori interessanti in Premier League

Su Origi: "È un giocatore part time, e pur avendo poco spazio è rimasto ed è diventato un culto per i tifosi del Liverpool. È un giocatore forte ed è molto appetibile per le big d’Europa. Nell’ultimo periodo Klopp l’ha utilizzato anche come esterno".