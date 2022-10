Zambrotta: “Ibrahimovic importante, può fare solo bene al Milan”

Gianluca Zambrotta , ex calciatore rossonero, ha sottolineato l'importanza di Zlatan Ibrahimovic per lo spogliatoio del Milan . Queste le dichiarazioni rilasciate a 'Tuttosport'.

Zlatan Ibrahimovic è ancora prezioso per il Milan? "Sì, certo. Ibra sarà importante nello spogliatoio. Finché avrà la mentalità da vincente, può sempre e solo far bene ad una squadra. Poi è chiaro, lui lo sa che non è più giovane e che deve gestirsi, concordare con l'allenatore le partite più funzionali a lui ed alla squadra. Lui chiede sempre molto ai compagni ed all'interno di un gruppo giovane come quello rossonero può risultare fondamentale per la crescita di chi deve migliorare anno dopo anno". Thierry Henry critica le giacche Off-White del Milan: la profezia poi si avvera...