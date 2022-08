Milan, Zaccheroni: “Rafael Leao? Ecco in cosa può ancora migliorare”

"Nello scegliere i momenti nei quali incidere. Rafa è un talento che va lasciato libero di esprimersi. Come molti degli altri giovani rossoneri: la loro forza è nell’essere sbarazzini, incoscienti. Aver conservato la stessa squadra è un vantaggio: in più Pioli riesce comunque ad aggiungere imprevedibilità, a trovare soluzioni nuove per stupire sempre". Milan, ecco chi può arrivare in mediana. Le ultime news di mercato >>>