Zaccheroni: “Con Berlusconi ci accordammo in 20 secondi, sull’addio…”

Sul loro primo incontro:"Stavo chiudendo la stagione a Udine. Adriano Galliani mi chiese di andare ad Arcore, lui fu molto gentile e disponibile. Ci siamo accordati in 20 secondi. Quello che gli ho chiesto mi ha dato. Non capita sempre, anzi. Al Milan sono stato divinamente bene. Buoni giocatori, un dirigente come Galliani sempre positivo con cui confrontarsi. Vedendo quello che c’era in giro era come stare in Paradiso. Sono grato a Berlusconi. Mi punzecchiava? Credo più alle parole dirette che a quelle scritte sui giornali, magari dette per fare una battuta. Io so che a Palazzo Marino, al ricevimento per lo scudetto, lui parlò molto bene prima di Galliani e poi di me. Disse che ci aveva sempre creduto in questo staff e nella vittoria. Dunque non penso di esser stato malvisto, solo a un certo punto non la vedevamo allo stesso modo sul gioco e sulla gestione della squadra. Ma d’altronde io proponevo qualcosa che non c’era nelle altre. Nessuno giocava come me, con tre difensori e tre attaccanti. E con le novità è difficile incontrare il giudizio di tutti. Nel momento in cui non arrivavano i risultati poi ci sta essere criticati. Ma a parte l’ultimo giorno, quello del licenziamento, Berlusconi non mi aveva mai imposto nulla. Ho sempre agito come mi andava di fare".