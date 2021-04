Milan, Zaccheroni: “Bennacer, Tomori e Mandzukic: ecco il mio pensiero”

Alberto Zaccheroni, ex allenatore rossonero, ha parlato di Ismael Bennacer, Fikayo Tomori e Mario Mandzukic. Ecco il suo pensiero

Alberto Zaccheroni, ex allenatore rossonero, ha parlato di Ismael Bennacer, Fikayo Tomori e Mario Mandzukic. Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Bennacer alzerà il livello, Tomori lo ha già fatto: si assume responsabilità anche in costruzione, i palloni che partono da lui hanno un biglietto di istruzioni per chi li riceve. Aspetto Mandzukic: ha vinto ovunque, ma vuoi mettere chiudere in bellezza al Milan?".