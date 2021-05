Milan, Zaccardo: “Donnarumma? Al 51% lascia e al 49% rimane”

Cristian Zaccardo, ex difensore del Milan, ha parlato dell'ultima di campionato contro l'Atalanta e del futuro di Gianluigi Donnarumma

Cristian Zaccardo, ex difensore del Milan, ha parlato dell'ultima di campionato contro l'Atalanta e del futuro di Gianluigi Donnarumma. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "Atalanta? E' già in Champions ma si giocano una posizione di classifica che non so quante volte ricapiti. Il secondo posto sarà importante. Il Milan quest’anno è stato primo e i tifosi hanno sognato lo Scudetto in virtù di questo: sulla carta hanno loro la partita più difficile, la Juventus ha una partita un po’ più facile così come il Napoli. Poi bisogna giocare, il Milan volendo poi non dipende dalle altre. Bello che anche all’ultimo turno ci siano posti così importanti da assegnare.