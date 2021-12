Milan, Zaccardo avvisa Pioli: “Ibrahimovic non decide le partite da solo”

Cristian Zaccardo, ex difensore del Milan, ha commentato il pareggio di Udine e ha dato un consiglio a Stefano Pioli. Queste le dichiarazioni

Cristian Zaccardo, ex difensore del Milan, ha commentato il pareggio di Udine e ha dato un consiglio a Stefano Pioli. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Milan TV': "Dopo la delusione dell'uscita dalla Champions ci sta un po' di rammarico. A Udine alla fine è stato raccolto un punto, ma comunque è compito dell'allenatore coinvolgere tutto il gruppo, Ibrahimovic non decide le partite da solo. In un campionato lungo e stressante è giusto dare la possibilità, a chi ha giocato meno, di inserirsi e fare la sua parte".