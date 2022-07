Milan, Adli: “Non ho preferenze, ho già giocato in diversi ruoli”

Yacine Adli , centrocampista del Milan, ha parlato di un argomento molto dibattuto nei suoi confronti: il ruolo. Il francese freme dalla voglia di giocare e di ritagliarsi un posto in squadra, in qualsiasi posizione. D'altronde, nella sua breve carriera, ha occupato diversi ruoli ed è pronto a tutto pur di scendere in campo. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'Milan TV'.

"Voglio solo poter giocare, proverò ad adattarmi in ogni posizione in cui verrò schierato. Non ho preferenze, ho già giocato in diversi ruoli. È una delle mie qualità e proverò a confermarla".