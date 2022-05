Wegerup: “Futuro Ibrahimovic? Al Milan non vogliono lasciarlo andare”

La giornalista Jennifer Wegerup ha parlato del futuro di Zlatan Ibrahimovic. La svedese non esclude la permanenza dell'attaccante del Milan

Jennifer Wegerup ha parlato del futuro Zlatan Ibrahimovic. La giornalista svedese non è sicura che questa sarà l'ultima stagione dell'attaccante con il Milan. Ecco le dichiarazioni rilasciate a 'SVT': "Due anni fa stava per lasciar il Milan, avrebbe fatto solo metà stagione in mezzo alla pandemia e senza pubblico, ma non sarebbe finita così una carriera del genere. Dovrebbe finire davanti a tribune affollate con fuochi d'artificio e inaugurazione. Detto questo, non è certo che lascerà dopo questa stagione".