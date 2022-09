Milan, Vranckx: “Arriverà il mio momento. Ho un bel rapporto con CDK”

In attesa di rivederlo in campo con la maglia del Milan, il centrocampista Aster Vranckx ha rilasciato in Belgio alcune dichiarazioni ai microfoni di Nieuwsblad. Tra i temi trattati non poteva ovviamente mancare qualcosa sul suo trasferimento in rossonero, ma non solo. Qui di seguito vi proponiamo alcuni estratti delle sue dichiarazioni: