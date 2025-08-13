Milan, Visnadi: “Thiaw è tecnicamente meglio di De Winter”

Koni De Winter è meglio di Malick Thiaw? Non secondo Gianni Visnadi, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. E su Leoni ...
Dopo la cessione di Malick Thiaw al Newcastle per 40 milioni, è stato necessario intervenire sul calciomercato. La dirigenza del Milan non si è fatta trovare impreparata e in poco più di due giorni ha chiuso l'operazione con il Genoa per Koni De Winter. Essendo arrivato per sostituire il difensore tedesco, è inevitabile che - almeno in questo primo periodo - venga fatto il paragone tra i due. In proposito, ecco il pensiero di Gianni Visnadi, intervenuto a Radio Sportiva.
Milan, De Winter al posto di Thiaw. Un buon affare?
Le parole di Visnadi: "De Winter l'abbiamo visto, è un buon difensore. Si può discutere se sia più o meno forte di Thiaw. Con i De Winter non vai da nessuna parte. Thiaw è tecnicamente meglio di De Winter. Si dice che 40 milioni è una cifra che non puoi rifiutare? Ma chi l'ha detto?".