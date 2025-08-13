Pianeta Milan
Milan, Visnadi: “Thiaw è tecnicamente meglio di De Winter”

Koni De Winter è meglio di Malick Thiaw? Non secondo Gianni Visnadi, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. E su Leoni ...
Dopo la cessione di Malick Thiaw al Newcastle per 40 milioni, è stato necessario intervenire sul calciomercato. La dirigenza del Milan non si è fatta trovare impreparata e in poco più di due giorni ha chiuso l'operazione con il Genoa per Koni De Winter. Essendo arrivato per sostituire il difensore tedesco, è inevitabile che - almeno in questo primo periodo - venga fatto il paragone tra i due. In proposito, ecco il pensiero di Gianni Visnadi, intervenuto a Radio Sportiva.

Milan, De Winter al posto di Thiaw. Un buon affare?

Le parole di Visnadi: "De Winter l'abbiamo visto, è un buon difensore. Si può discutere se sia più o meno forte di Thiaw. Con i De Winter non vai da nessuna parte. Thiaw è tecnicamente meglio di De Winter. Si dice che 40 milioni è una cifra che non puoi rifiutare? Ma chi l'ha detto?".

E ancora: "Thiaw ha dei margini di miglioramento che potevano portarlo molto più in su di dove è arrivato. Resta il fatto che il Milan ha incassato 40 e ha speso 20. Leoni in prospettiva ha altri numeri, è un altro calciatore. Mi sento di dirlo anche se il ragazzo è ancora giovane, con poca esperienza".

