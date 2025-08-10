Pianeta Milan
Milan, Visnadi: “Io non mi aspetto moltissimo da Modric”

Gianni Visnadi a Radio Sportiva ha fatto il punto della situazione del Milan in questa fase di calciomercato. Ha parlato di Modric, Jashari ...
Il nuovo Milan di Allegri vuole puntare in alto. È nell'indole della società, è nell'indole dell'allenatore. In più, il calciomercato sta dando una mano. Il reparto di centrocampo, ad esempio, sembra complessivamente migliore rispetto a quello dello scorso anno, nonostante la cessione di Reijnders. Tutte le riflessioni di questo tipo, però, verranno messe alla prova sul campo, quando cominceranno gli impegni ufficiali. Primo appuntamento: domenica 17 agosto, ore 21.15 a San Siro, Milan-Bari di Coppa Italia.

Intanto, il giornalista Gianni Visnadi ha commentato la situazione attuale del Milan a Radio Sportiva. Ecco cosa ha detto: "Mi pare che Allegri stia puntando molto sul contropiede. Ha il miglior contropiedista forse d'Europa e parlo di Leao, giocatore di potenza straordinaria. Sfruttarlo anziché metterlo in condizioni di essere nocivo alla squadra mi pare una mossa molto intelligente, poi vediamo quale sarà il centravanti a fine mercato. Non si fida di ripartire da Gimenez che nonostante grandi premesse ha steccato".

Riguardo ai nuovi innesti: "A oggi il Milan ha perso due giocatori molto importanti. Jashari dicono tutti che sia molto bravo, io non me la sento di dare un giudizio definitivo perché è un giocatore che conosco troppo poco ma se il Milan l'ha voluto con tanta insistenza evidentemente è perché è quello che serviva a centrocampo. C'è da sostituire uno che ha fatto molto bene e non dimentichiamoci che negli anni il Milan sia passato da Kessie, Tonali, Reijnders ai giocatori di quest'anno. Non è questo il modo di costruire le squadre, i giocatori migliori si conservano. Tanti puntano su Modric, io onestamente da lui non mi aspetto moltissimo".

