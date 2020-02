Milan-Verona, Pioli: “Daniel Maldini? Speravo che avesse la palla giusta …”

NEWS MILAN – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato l’esito della sfida Milan-Verona di ‘San Siro‘ ai microfoni di ‘Sky Sport‘. Queste le dichiarazioni di Pioli su Daniel Maldini, classe 2001, figlio di Paolo gettato in campo al 93′ per il suo esordio assoluto in Serie A: “Ha talento ed anche se il talento da solo non è sufficiente, sta lavorando bene. L’ho inserito sperando che potesse avere la palla giusta, ma non sono stato un buon veggente”. Per le dichiarazioni integrali di Pioli, continua a leggere >>>

