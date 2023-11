Milan, Ventura: “Sta pagando la serie di infortuni, ma è competitivo”

Gian Piero Ventura, ex allenatore del Torino e CT della Nazionale ha anche parlato del momento del Milan. Ecco le sue parole

Il Milan non sta vivendo un grande periodo dal punto di vista del risultati. I rossoneri hanno pareggiato anche contro il Lecce , chiudendo un brutto mese dal punto di vista dei risultati. Gian Piero Ventura , ex allenatore del Torino e CT della Nazionale ha anche parlato del momento del Milan , tra i tanti argomenti della sua intervista su Tuttomercatoweb. Ecco la pillola sui rossoneri.

"Credo che stia pagando una serie di infortuni che lo hanno penalizzato. Quando ci sono tutti il Milan è competitivo. Non ha una rosa come quella dell'Inter".