Milan, Ventola: “Ibrahimovic non si muoveva, per Leao la peggior partita”

Intervenuto durante il consueto appuntamento con la Bobo Tv, Nicola Ventola ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle prestazioni dei singoli in Milan - Salernitana . In modo particolare si è soffermato su Zlatan Ibrahimovic , che non si muoveva, e su Rafael Leao , che secondo lui ha giocato la sua peggior partita. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Nicola Ventola

"Per Leao con la Salernitana la partita peggiore: non è mai entrato in gara, sempre secondo sulla palla, non gli è riuscito un dribbling, mai nel gioco. Però è anche vero che la squadra non lo ha aiutato: sempre secondi sulla palla rispetto a una Salernitana organizzatissima. Leao non fa bene, altri non fanno bene: Ibrahimovic, Origi, De Ketelaere, Florenzi. Male, male. Origi e Ibra proprio non ne volevano sapere di venire a giocare e aspettavano la palla lunga, non si muovevano se non per i cross".