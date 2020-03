Milan, Venerato: “Comportamento Gazidis? Maldini e Boban meritano rispetto”

ULTIME NEWS MILAN – Il giornalista Ciro Venerato, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, ha parlato delle frizioni societarie del Milan. Ivan Gazidis ha deciso per la rivoluzione, ma Venerato ha qualche riserva su questo tipo di comportamento: “Non va bene come si è mosso Gazidis. Boban e Maldini da dirigenti non mi hanno mai esaltato, ma entrambi meritano rispetto per quello che rappresentano. Poi, parlare di modello Lipsia per il Milan mi mette i brividi”. Intanto Massimiliano Mirabelli è tornato a parlare di Milan: ecco cosa ha detto su Rangnick, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android