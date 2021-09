Milan, Vecchi: “Ibrahimovic come Maldini. Sono leader e dediti al lavoro”

William Vecchi, ex preparatore dei portieri del Milan, ha paragonato Zlatan Ibrahimovic a Paolo Maldini. Ecco il motivo principale

William Vecchi , ex preparatore dei portieri del Milan, ha paragonato Zlatan Ibrahimovic a Paolo Maldini. Questo il motivo spiegato ai microfoni del 'Corriere dello Sport': "Ho avuto la fortuna di lavorare con molti campioni, caratterialmente somiglia a Paolo Maldini o Costacurta , altrimenti non arrivi a quarant’anni ancora così in forma. A esempio Paolo aveva un carattere fortissimo, andava in campo anche con i dolori ed era uno spettacolo l’allenamento con Maldini. Negli ultimi anni soffriva di problemi alle ginocchia ma lui ha sempre stretto i denti".

"Nelle partitine si sentiva la differenza di quando c'era Maldini e quando mancava. Quando c'era lui con la voglia di non perdere diventava un allenamento bellissimo, e soffriva perché negli ultimi anni aveva dolori, ma non mollava niente, aveva un carattere incredibile. In questo l'atteggiamento di Ibrahimovic mi ricorda Maldini, per la stessa dedizione e voglia di allenarsi. Sono esempi per gli altri giocatori. Paolo come Zlatan sono leader e non vogliono mai perdere e così alzano il livello delle prestazioni e dell'intensità delle partitine".