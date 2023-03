Milan, il paragone di Vanzini: “Fernando Alonso come Ibrahimovic”

Nella giornata di venerdì 3 marzo si è tornati a correre in Formula 1, con le prime due sessioni di prove libere del GP del Bahrain. Tra i grandi protagonisti delle prime battute di questo Gran Premio d'apertura c'è stato senza dubbio Fernando Alonso, su Aston Martin, che si è poi ripetuto anche nelle prove libere 3. Il telecronista di Sky Sport Carlo Vanzini, proprio in questa ultima sessione, ha rilasciato alcune dichiarazioni per dare l'idea della condizione del pilota spagnolo, paragonando il suo percorso a quello che ha fatto Zlatan Ibrahimovic al Milan. Di seguito le sue parole.