Milan, Valentini (Ds Ascoli): “Tsadjout ricorda Lukaku. I motivi”

Marco Valentini, direttore sportivo dell'Ascoli, ha rilasciato un'intervista ai colleghi di pianetaserieb.it. Valentini ha parlato anche di Frank Tsadjout, calciatore del Milan in prestito al club marchigiano. Ecco cosa ha detto: "Sono soddisfatto di aver preso Tsadjout dal Milan: non abbiamo cercato altri, era il nostro unico obiettivo. Lo seguo da qualche anno e a me è sempre piaciuto. C'era tantissima concorrenza, anche quella del Pisa. Noi siamo stati sempre fiduciosi e diretti, abbiamo fatto un pressing importante sull'entourage e sul Milan. Penso che allo stato attuale sia un diamante grezzo, è un calciatore moderno. Se vogliamo un paragone azzardato mi ricorda Lukaku: grande padronanza fisica, ancora non ottimale prolificità. Speriamo che con noi possa crescere e sbloccarsi anche da questo punto di vista e poi fare una carriera importante".