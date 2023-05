Milan, Ursino: “Messias è un ragazzo che merita, la sua è una favola”

Giuseppe Ursino, dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'esterno d'attacco del Milan Junior Messias

Giuseppe Ursino, noto dirigente sportivo, è intervenuto sulle frequenze di 'TMW Radio' e ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Junior Messias, esterno d'attacco del Milan, sottolineando come la sua sia una favola e lui stesso sia un ragazzo che merita di stare in rossonero. Di seguito le sue parole a riguardo.