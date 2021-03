Milan-United, Pioli: “Possiamo creare difficoltà, i giovani cresceranno”

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Manchester United, ha analizzato la partita di Europa League ai microfoni di 'Milan TV'

"Si avverte la giusta carica, la giusta tensione per un match così importante. La nostra storia ci fa immergere in queste partite. I giovani devono calarsi al meglio in queste partite che serviranno per crescere tanto".