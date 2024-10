Padelli: “Il Milan è in difficoltà, ma giocare a San Siro è sempre difficile”

Le parole di Padelli

"Il Milan sta attraversando un periodo difficile, ma giocare a San Siro è sempre una sfida impegnativa. Noi stiamo abbastanza bene, ma il calcio è imprevedibile e tutto può succedere. Come abbiamo fatto finora, ci impegneremo a seguire la mentalità e lo stile di gioco che il mister ci ha insegnato sin dal primo giorno. Non possiamo prevedere se vinceremo o perderemo, ma faremo del nostro meglio". LEGGI ANCHE:Milan, Leao dominante in Nazionale: Fonseca prendi appunti