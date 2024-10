De Paola: “La vittoria contro l’Udinese da un nuovo slancio al Milan”

“Una vittoria porta sempre nuova energia e motivazione, soprattutto quando viene ottenuta in condizioni difficili, come nel caso del Milan, che ha giocato in dieci uomini. La reazione della squadra dopo l’espulsione è stata davvero significativa: non solo hanno tenuto il campo, ma hanno anche cercato il raddoppio, dimostrando grande carattere e determinazione. Questo è un segno di una squadra che non si arrende e che crede nelle proprie capacità,” ha dichiarato De Paola.