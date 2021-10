Milan, Turci: “Mirante davanti a Tatarusanu? No, è questione di rispetto”

Luigi Turci, ex preparatore dei portieri del Milan, ha parlato delle gerarchie per la porta rossonera dopo l'infortunio di Mike Maignan

Luigi Turci, ex preparatore dei portieri del Milan, ha parlato delle gerarchie per la porta rossonera dopo l'infortunio di Mike Maignan. Il suo pensiero ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': "Mirante davanti a Tatarusanu? Penso di no, anche per questione di rispetto verso Tatarusanu che sta dando tutto e si prodiga per la causa. Il rumeno è lì dall'anno scorso e ha comunque la considerazione del tecnico che lo ha avuto e i ruoli e le gerarchie sono definite. E' questione di rispetto per Tatarusanu che è lì da tempo. Mirante peraltro era fermo e pur essendosi allenato dovrà riprendere un po' confidenza con la partita. Tatarusanu sapeva il suo ruolo, sa cosa fare e si sta allenando per essere pronto. Da questo punto di vista non si può considerare sorpreso. Non ha giocato di recente partite ma non si è mai fermato per la preparazione al match. In questi casi le prime gare sono sempre le migliori per il livello di attenzione superiore che ci si mette, poi nell'arco del tempo se l'attenzione cala qualche problematica può esserci".