Tudor sullo Scudetto: “Inter leggermente avanti rispetto al Milan”

Un tema caldo è stato quello del numero crescente di partite e delle conseguenti preoccupazioni per la salute dei giocatori. Tudor ha commentato:"Posso capire tutte le parti: chi paga e i giocatori. Ma in effetti si sta esagerando. Si giocherà ogni due giorni? Se non si fanno riposare i calciatori, non solo fisicamente ma anche mentalmente, non va bene. Dobbiamo fermarci e confrontarci per capire cosa fare per evitare che si rompa il giocattolo."