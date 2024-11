Trevisani: “Il Milan tra le prime quattro? Neanche con l’ascensore”

Dopo l'ultima giornata della Serie A 2024-25, è andata in onda la solita puntata di 'Pressing' programma di Mediaset. Tra gli ospiti presente anche Riccardo Trevisani. Il noto telecronista e giornalista ha parlato anche di Milan-Juventus e in particolare delle prospettive dei rossoneri, specialmente per quanto riguarda la possibile qualificazione in Champions League per la prossima stagione. Ecco il parere di Trevisani.