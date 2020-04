Milan, Trevisani: “Donnarumma talento speciale, è diverso dagli altri”

ULTIME NEWS MILAN – Riccardo Trevisani, nota voce di ‘Sky Sport’, ha elogiato apertamente il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma. Ecco le sue parole: “Io scelgo un giovane che nessuno metterà mai nella categoria dei giovani perché ha quasi 200 presenze in Serie A ed è Gianluigi Donnarumma. Per me dal punto di vista del talento è proprio un giocatore speciale. Poi può progredire, fare dei miglioramenti perché è ancora un ’99 anche se veramente sembra un anziano per quanti anni sono che è in Serie A. Dal punto di vista dell’essere un giocatore speciale per me Donnarumma ha qualcosa di diverso dagli altri“. Intanto ecco i numeri di Timo Werner, obiettivo del Milan per il prossimo anno: continua a leggere >>>

