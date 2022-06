Milan, Trevisani: “Derby? Cinque minuti che hanno cambiato la stagione”

Il telecronista Riccardo Trevisani ha parlato del famoso derby Inter-Milan vinto in rimova dai rossoneri grazie alla doppietta di Olivier Giroud. I nerazzurri, padroni del campo per gran parte della partita, sono crollati improvvisamente sotto i colpi del francese, in una partita che si è rivelata più che decisiva per la conquista dello scudetto rossonero. Queste le dichiarazioni nel suo intervento nello speciale di DAZN sull'ultimo campionato di Serie A.