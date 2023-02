Milan-Tottenham, Cudicini: “Tutte le squadre di Conte sono ostiche”

Carlo Cudicini, ex portiere di Milan e Tottnham, ha parlato della sfida di Champions League soffermandosi su Conte

Il doppio ex di Milan e Tottenham Carlo Cudicini ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Milan TV, soffermandosi su parecchi temi, tra cui l'emozione di allenarsi con grandi giocatori quando vestiva la maglia rossonera. L'ex portiere rossonero ha parlato in modo particolare di Antonio Conte e delle squadre che ha allenato in carriera, che si sono sempre dimostrate ostiche e pericolose. Di seguito le sue parole.