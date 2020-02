Milan-Torino, Gabbia: “Filippo Galli è stato importante per me”

NEWS MILAN – Matteo Gabbia, difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ al termine del match Milan-Torino a ‘San Siro‘. Queste le dichiarazioni di Gabbia:

Sull’emozione di esordire in Serie A: “Unica, è stupendo. Era un sogno che avevo fin da 6 anni, quando venivo allo stadio con i miei nonni. Questo traguardo lo dedico a loro e ringrazio tutti”.

Sui complimenti di Filippo Galli: “È stato importante per me, sono contento dei complimenti. Spero di vederlo anche dal vivo per abbracciarlo”.

Sul passare dal giocare in Serie C a ‘San Siro’: “Durante la settimana cerco di fare del mio meglio, i sogni si possono realizzare. Ringrazio anche i miei compagni dell’anno scorso perché mi hanno fatto crescere, ora devo rimanere con i piedi per terra”.

Su quando ha capito di far parte del Milan a tutti gli effetti: “Diciamo che non ho mai avuto un momento in cui ho pensato “ora faccio parte di questa squadra”. Per me è già un sogno vedere ogni giorno i giocatori con cui gioco, sono contento. Devo dimostrare ancora tantissimo”.

