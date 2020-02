Milan-Torino, Castillejo al 45′: “Dobbiamo continuare così”

NEWS MILAN – Samu Castillejo, esterno offensivo rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ nell’intervallo di Milan-Torino. Queste le dichiarazioni di Castillejo: “Siamo affaticati per le due partite giocate con grande intensità contro due grandi squadre. Abbiamo fatto gol, ora dobbiamo continuare così per portare punti a casa. Il fallo sulla caviglia? Per fortuna che c’è il VAR …”. Per seguire la diretta testuale del secondo tempo della sfida tra il Milan di Stefano Pioli ed il Torino di Moreno Longo, continua a leggere >>>

