Milan, Tonali: “L’acquisto a titolo definitivo mi ha tranquillizzato”

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha parlato della differenza sostanziale di rendimento rispetto allo scorso anno

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha parlato della differenza sostanziale di rendimento rispetto allo scorso anno. Questa la sua spiegazione ai microfoni del 'Corriere dello Sport': "Non ho una risposta, a volte certe cose cambiano e basta. Ci sono degli scatti che ti fa fare la testa, il modo di allenarmi, di giocare, di vivere. Forse il fatto che quest'estate il Milan mi ha acquistato mi ha reso la mente più libera. Ma sono molti i particolari, i dettagli che ti aiutano a svoltare. I compagni sono stati preziosissimi. Come la famiglia e Giulia, la mia ragazza. Niente mental coach o psicologi, non mi servono".