Milan, Tonali: “Giocare la Champions League è una grande emozione”

Milan, Tonali a 360° su Champions League e non solo

Tonali sul Milan che vedeva giocare in Champions League negli anni passati: "Quando il Milan giocava in Champions era una squadra incredibile. E' stato un grande Milan e lo ha dimostrato in Italia e in Europa. Era davvero qualcosa di speciale. Mi ricordo soprattutto le emozioni della Champions vinta nel 2007".