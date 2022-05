Milan, Tonali: “Ho un amore immenso per questa maglia”

Uno dei più grandi protagonisti della bellissima stagione del Milan è certamente Sandro Tonali, il fulcro del centrocampo rossonero

Tonali è stato intervistato da Rivista Undici, e ha parlato del suo rapporto con il Milan. Queste le sue parole: "Cosa è cambiato per me in estate? Ho avuto il tempo di pensare: sapere che il Milan contava ancora su di me, quella era la cosa fondamentale, la base di tutto. Poi in campo non posso dirti cosa è cambiato, perché qualcosa è cambiato nella testa".