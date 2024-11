De Paola su Tonali: “In Nazionale sta dimostrando il suo valore”

Le parole di De Paola –

«Frattesi ha mantenuto un atteggiamento positivo, nonostante non trovi molto spazio all'Inter. In Nazionale, però, riesce a esprimersi al meglio. Lo stesso vale per Tonali: dopo una parentesi personale fatta di alti e bassi, in Nazionale sta dimostrando il suo valore. È stato 'liberato' dal lavoro di Spalletti, come già si era visto nella stagione dello scudetto con il Milan».