Milan, Tonali: “In 5 minuti contro la Roma è crollato tutto”

Sulla crisi di gennaio: "In 5 minuti, contro la Roma, è crollato tutto. Non so cosa sia successo. Non capivamo perché. Ci siamo allenati al 100%, tutto il mese ogni partita. Poi arrivavamo alla partita e mollavamo dopo un tiro. Eravamo fragili. Siamo riusciti a tornare a vincere, in un momento dove capisci che devi difendere. Mese da non dimenticare. Lo abbiamo studiato e abbiamo preso delle piccole cose che vanno tenute per noi. Una follia quelle 7 partite, sono tante". Milan, Tonali: “Primo anno durissimo. Pioli fondamentale”