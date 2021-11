Milan, Tonali: “Centrocampo a due o a tre? Ecco come mi trovo meglio”

Sandro Tonali, calciatore del Milan, ha parlato della differenza tra il centrocampo a tre o a due. Dove si trova meglio? Ecco la risposta

Sandro Tonali, calciatore del Milan, ha parlato della differenza tra il centrocampo a tre o a due. Dove si trova meglio? Ecco la risposta arrivata al termine di Milan-Sassuolo ai microfoni di 'DAZN': "Se questa domanda me l'avessi fatta l'anno scorso ti avrei detto in un centrocampo a tre. Però ora dico due e mi trovo bene a due. E' da due anni che siamo con lo stesso modo e sta andando bene. Grazie al mister giochiamo tutti, l'importante è farsi trovare pronti. Ti ringrazio Mitra per i complimenti (ride, ndr). Bisogna essere solamente pronti con qualsiasi compagno".